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Перший зерновоз вийде з Одеси вранці 1 серпня - Туреччина

"Європейська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 08:11

У Туреччині заявляють, що перше судно з зерном має вийти з порту Одеси вранці у понеділок 1 серпня.

Про це повідомляє турецьке Anadolu, пише "Європейська правда".

У Міноборони Туреччини заявили, що за підсумками зустрічей міністра оборони Хулусі Акара з усіма сторонами та роботи Спільного координаційного центру домовилися, що перше судно вийде з Одеси о 8:30. 

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу з розблокування експорту українського продовольства морським шляхом.

Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл Одеського порту, що засудили ООНЄС і США, а Анкара закликала сторони виконувати досягнуті домовленості.

28 липня у Стамбулі в середу відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру для підтримки реалізації домовленостей. Турецька сторона заявляє, що перші судна з українським зерном мають зайти до Туреччини 3 серпня.

Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у новому відео "ЄвроПравди", а також у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

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Читайте також: Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у "зерновій угоді" та чому закриває очі на дії РФ.

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