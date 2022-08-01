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Британська розвідка: РФ корегує плани наступу на Донбасі, щоб зміцнити угрупування на півдні

"Європейська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 09:13

За даними британської розвідки, РФ вочевидь вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угрупування на півдні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді про війну в Україні за 1 серпня.

Протягом останніх чотирьох днів, зазначають у ньому, сили РФ намагалися здійснювати тактичні наступальні дії в районі Бахмута, але просуваються дуже повільно.

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"Як повідомляли українські органи влади минулого тижня, Росія, схоже, переміщує значні сили з півночі Донбасу на південь України. Схоже, РФ корегує оперативний задум наступу на Донбасі після того, як не змогла добитися вирішальних оперативних проривів згідно з тим планом, за яким діяла з квітня. Зараз, схоже, фронт на Запоріжжі визначили як вразливу ділянку, яку потрібно посилити", - зазначає розвідка Британії. 

В оглядах за попередні дні зазначалося, що РФ посилює тиск на свою окупаційну адміністрацію на півдні України з метою підготовки референдумів для анексії цих територій. 

Також зазначалося, що білоруський диктатор Александр Лукашенко зараз "майже повністю" залежний від Росії.

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Теми: Велика Британіярозвідкавійна
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