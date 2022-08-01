СБУ встановила місця проживання зрадників, які готують "референдум" на Херсонщині

Служба безпеки перехопила російські документи, які регламентують проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Джерело: СБУ

Деталі: Шляхом цього псевдоголосування окупанти сподіваються легітимізувати входження південної частини України до складу Росії.

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Вони уже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив’язками до дат. При цьому фінальна дата самого голосування не встановлена.

Також проплачені Росією "активісти" планують одночасно організувати понад 140 проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутись в обласному центрі.

Все це мали висвітлювати пропагандисти.

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Крім того, представники окупаційної адміністрації отримали завдання від своїх московських кураторів щодо створення 20 "виборчих комісій". Склад "виборчкомів" мали затвердити до 1 серпня.

За даними Служби безпеки, для посилення електоральної підтримки росіяни пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети російських операторів.

Наразі СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників та їх "координаторів" з РФ, причетних до організації псевдореферендуму.