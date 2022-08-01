СБУ встановила місця проживання зрадників, які готують "референдум" на Херсонщині
Служба безпеки перехопила російські документи, які регламентують проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Херсонщини.
Джерело: СБУ
Деталі: Шляхом цього псевдоголосування окупанти сподіваються легітимізувати входження південної частини України до складу Росії.
Вони уже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив’язками до дат. При цьому фінальна дата самого голосування не встановлена.
Також проплачені Росією "активісти" планують одночасно організувати понад 140 проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутись в обласному центрі.
Все це мали висвітлювати пропагандисти.
Крім того, представники окупаційної адміністрації отримали завдання від своїх московських кураторів щодо створення 20 "виборчих комісій". Склад "виборчкомів" мали затвердити до 1 серпня.
За даними Служби безпеки, для посилення електоральної підтримки росіяни пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети російських операторів.
Наразі СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників та їх "координаторів" з РФ, причетних до організації псевдореферендуму.