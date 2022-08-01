Наступ ЗСУ змушує Росію стягувати війська до Херсона та Запоріжчини – розвідка

Росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму, щоб подальшому застосувати їх на півдні України для ведення бойових дій проти ЗСУ.

Джерело: представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв’ю The Guardian, головне управління розвідки

Деталі: За словами Скібіцького, Росія два тижні тому вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до окупованого Херсону.

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Росія також перекидає війська зі свого східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов’янськ.

За словами Скібіцького, якби Росія виграла битву на півдні та сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються в РФ.

Також, представник розвідки зазначив, що, окрім додаткової зброї, Україні потрібна допомога у підготовці військ за кордоном.