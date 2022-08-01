Наступ ЗСУ змушує Росію стягувати війська до Херсона та Запоріжчини – розвідка

Росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму, щоб подальшому застосувати їх на півдні України для ведення бойових дій проти ЗСУ.

Джерело: представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв’ю The Guardian, головне управління розвідки

Деталі: За словами Скібіцького, Росія два тижні тому вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до окупованого Херсону.

Росія також перекидає війська зі свого східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов’янськ.

За словами Скібіцького, якби Росія виграла битву на півдні та сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються в РФ.

Також, представник розвідки зазначив, що, окрім додаткової зброї, Україні потрібна допомога у підготовці військ за кордоном.