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У Латвії арештували проросійського політика

"Європейська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 11:00

Служба державної безпеки Латвії затримала у Ризі проросійського політика Руслана Панкратова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi з посиланням на опозиційного активіста Дегі Караєва.

Раніше Руслан Панкратов був депутатом самоврядування Риги від партії "Злагода", очолював громадську організацію "Поверніть наші імена". Пізніше він посварився з главою "Злагоди" Нілом Ушаковим і вступив до нової партії Rīcības ("Дія").

Панкратова затримали з формулюванням "на 48 годин", були вилучені кошти і телефони. Причини затримання не повідомляються.

Останніми місяцями Панкратов, судячи з його заяв у пресі, перебував поза межами Латвії — побоюючись підпасти під репресії, розгорнуті щодо проросійських активістів. У квітні в Ризі було заарештовано сподвижника Панкратова, юриста Алвіса Пілагса.

Ще 30 серпня Панкратов вивісив на своїй сторінці у соцмережі фотографії, зроблені у Москві. Ймовірно, його було затримано відразу після в'їзду до Латвії.

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Теми: ЛатвіяРосіяарешт
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