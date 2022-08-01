Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Начальник військкомату і офіцер поліції погоріли на хабарі за "відмазування" від призову

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 11:01
Начальник військкомату і офіцер поліції погоріли на хабарі за відмазування від призову
фото прокуратури

На Полтавщині правоохоронці викрили начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі обіцяв уникнути призову по мобілізації.

Джерело: ДБР, Полтавська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері

Деталі: До протиправної схеми військовослужбовець залучив місцевого правоохоронця, який став посередником.

Реклама:

За даними ДБР, вартість "послуги" складала 50 тис. грн.

30 липня правоохоронці затримали посередника – капітана поліції - під час передачі частини хабаря (18 тисяч гривень) від одного з призовників.

 

Спільникам повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Їм загрожує позбавлення волі до 6 років.

Теми: хабарПолтавська областьДБРпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
хабар
У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів
Відключили воду й вимагали хабар: у Києві викрито службовця "Київводоканалу"
Правоохоронець з Хмельниччини за $2500 обіцяв "порішати" з мобілізацією
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: