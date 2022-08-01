Начальник військкомату і офіцер поліції погоріли на хабарі за "відмазування" від призову

На Полтавщині правоохоронці викрили начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі обіцяв уникнути призову по мобілізації.

Джерело: ДБР, Полтавська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері

Деталі: До протиправної схеми військовослужбовець залучив місцевого правоохоронця, який став посередником.

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За даними ДБР, вартість "послуги" складала 50 тис. грн.

30 липня правоохоронці затримали посередника – капітана поліції - під час передачі частини хабаря (18 тисяч гривень) від одного з призовників.

Спільникам повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб.

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Їм загрожує позбавлення волі до 6 років.