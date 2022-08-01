Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кіберполіція попереджає: ворог використовує мобільні застосунки для розвідки

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 11:50
Кіберполіція попереджає: ворог використовує мобільні застосунки для розвідки

Кіберполіція попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами Російської Федерації.

Джерело: пресслужба кіберполіції

Дослівно: "Через застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам. 

Реклама:

Насамперед, користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості,  ділитися геолокацією чи нанести "малюнок" на асфальті". 

Деталі: Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує:

- завантажувати їх лише з офіційних джерел– App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін.

ВІДЕО ДНЯ

- перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, та відгуки користувачів.

Теми: мобільний зв'язоквійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
мобільний зв'язок
Найбільше сіл з лише одним мобільним оператором обслуговує "Київстар"
Що буде з національним роумінгом та як готують зв'язок до зими – Мінцифри
Мобільні оператори будуть ставити номери загиблих чи зниклих бійців у резерв на 2 роки
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: