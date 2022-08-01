Кіберполіція попереджає: ворог використовує мобільні застосунки для розвідки
Кіберполіція попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами Російської Федерації.
Джерело: пресслужба кіберполіції
Дослівно: "Через застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам.
Насамперед, користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести "малюнок" на асфальті".
Деталі: Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує:
- завантажувати їх лише з офіційних джерел– App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін.
- перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, та відгуки користувачів.