Кіберполіція попереджає: ворог використовує мобільні застосунки для розвідки

Кіберполіція попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами Російської Федерації.

Джерело: пресслужба кіберполіції

Дослівно: "Через застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам.

Насамперед, користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести "малюнок" на асфальті".

Деталі: Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує:

- завантажувати їх лише з офіційних джерел– App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін.

- перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, та відгуки користувачів.