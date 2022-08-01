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Британія може "ближчим часом" передати Україні військовий корабель - посол

"Європейська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 12:04

Британія готується "ближчим часом" передати Україні військовий корабель, і українські військові вже проходять навчання на судні такого класу.

Як пише "Європейська правда", про це сказав посол України в Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю "Суспільному", розповідаючи про навчання українських військових у Британії.

"Ми також відвідували військово-морський корабель, який буде найближчим часом переданий Україні. На ньому вже зараз проходять навчання наші моряки", - зазначив Пристайко.

Вадим Пристайко не уточнив, про який клас кораблів та моделі йдеться, але побіжно зазначив, що зараз пріоритети України змінилися і потрібні насамперед протимінні кораблі.

На уточнювальне запитання, скільки кораблів можуть передати Україні, він сказав, що початково обговорюються два. 

"Два - це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які зараз знаходяться на озброєнні ВМС Її Величності. Вони будуть перероблені і додане спеціальне обладнання, яке потрібне нам. Але у них є більше кораблів того самого класу, і на діючих кораблях зараз проходять навчання наші офіцери", - сказав посол.

Вадим Пристайко нагадав, що Туреччина з початком війни перекрила протоки Босфор і Дарданелли для усіх військових кораблів. 

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Теми: Велика БританіяУкраїназброявійна
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