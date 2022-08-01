У Чорному морі росіяни тримають 5 носіїв "Калібрів"

Станом на 1 серпня у Чорному морі російські окупанти утримують на бойовому чергуванні 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", сумарний залп яких складає 40 ракет.

Джерело: пресслужба ВМС

Дослівно: "У ворога на бойовому чергуванні знаходяться:

Чорне море - 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", (малі ракетні кораблі проєкту 21631 – 3; фрегатипроєкту 11356 – 2). Сумарний залп яких складає 40 ракет;

Азовське море - комунікації продовжують контролювати до 2 кораблів та катерів;

Середземне море - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Деталі: Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 27 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 49 суден, з них 16 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Відзначається, що вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.