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У Чорному морі росіяни тримають 5 носіїв "Калібрів"

Альона Мазуренко Понеділок, 1 серпня 2022, 12:06
У Чорному морі росіяни тримають 5 носіїв Калібрів

Станом на 1 серпня у Чорному морі російські окупанти утримують на бойовому чергуванні 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", сумарний залп яких складає 40 ракет.

Джерело: пресслужба ВМС

Дослівно: "У ворога на бойовому чергуванні знаходяться:

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  • Чорне море - 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", (малі ракетні кораблі проєкту 21631 – 3; фрегатипроєкту 11356 – 2). Сумарний залп яких складає 40 ракет;
  • Азовське море - комунікації продовжують контролювати до 2 кораблів та катерів;
  • Середземне море - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Деталі: Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 27 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 49 суден, з них 16 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Відзначається, що вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.

Теми: Чорне мореУкраїнавійнаРосія
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