У Чорному морі росіяни тримають 5 носіїв "Калібрів"
Понеділок, 1 серпня 2022, 12:06
Станом на 1 серпня у Чорному морі російські окупанти утримують на бойовому чергуванні 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", сумарний залп яких складає 40 ракет.
Джерело: пресслужба ВМС
Дослівно: "У ворога на бойовому чергуванні знаходяться:
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- Чорне море - 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", (малі ракетні кораблі проєкту 21631 – 3; фрегатипроєкту 11356 – 2). Сумарний залп яких складає 40 ракет;
- Азовське море - комунікації продовжують контролювати до 2 кораблів та катерів;
- Середземне море - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".
Деталі: Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 27 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 49 суден, з них 16 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Відзначається, що вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.