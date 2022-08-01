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Збирали дані про дислокації ЗСУ в прикордонні: силовики затримали двох чоловіків

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 12:24
Збирали дані про дислокації ЗСУ в прикордонні: силовики затримали двох чоловіків
фото сбу

Контррозвідники Служби безпеки України знешкодили двох ворожих агентів, які здійснювали розвідку прикордонної території на Сумщині.

Джерело: пресцентр СБУ, Сумська обласна прокуратура

Дослівно СБУ: "Зловмисники збирали інформацію щодо місць дислокації, кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських Сил оборони. За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп".

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Деталі: За даними слідства, двоє чоловіків були завербовані російськими спецслужбами під час повномасштабного вторгнення в Україну. Вони інформували своїх кураторів щодо ситуації у прикордонні.

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Зловмисники знімали на фото та відео військові об’єкти та передавали файли із прив’язкою до місцевості працівникам ФСБ РФ.

Для комунікації між собою та передачі даних ворогу застосовували заходи конспірації та заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

29 липня 2022 року силовики затримали обох чоловіків за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами та банківські картки, на які вони отримували винагороду за передачу даних.

За клопотанням слідчого та прокурора суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Теми: СБУвійнадержзрадаСумська область
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