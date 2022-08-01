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Збирали дані про дислокації ЗСУ в прикордонні: силовики затримали двох чоловіків

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 12:24
фото сбу

Контррозвідники Служби безпеки України знешкодили двох ворожих агентів, які здійснювали розвідку прикордонної території на Сумщині.

Джерело: пресцентр СБУ, Сумська обласна прокуратура

Дослівно СБУ: "Зловмисники збирали інформацію щодо місць дислокації, кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських Сил оборони. За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп".

Деталі: За даними слідства, двоє чоловіків були завербовані російськими спецслужбами під час повномасштабного вторгнення в Україну. Вони інформували своїх кураторів щодо ситуації у прикордонні.

Зловмисники знімали на фото та відео військові об’єкти та передавали файли із прив’язкою до місцевості працівникам ФСБ РФ.

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Для комунікації між собою та передачі даних ворогу застосовували заходи конспірації та заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

29 липня 2022 року силовики затримали обох чоловіків за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами та банківські картки, на які вони отримували винагороду за передачу даних.

За клопотанням слідчого та прокурора суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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Теми: СБУвійнадержзрадаСумська область
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