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ЗСУ деокупували вже 46 населених пунктів на Херсонщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 14:12
ЗСУ деокупували вже 46 населених пунктів на Херсонщині
ілюстративне фото ЗСУ

На Херсонщині деокуповано 46 населених пунктів, але населенню все одно бажано евакуюватися до безпечніших регіонів до повного звільнення області.

Джерело: виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На Херсонщині сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більша частина – це на півночі (області), яка межує із Дніпропетровською областю та трохи на півдні, на кордоні з Миколаївською областю".

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Деталі: За словами Бутрія, на деокупованій території "є села, які практично зруйновані на 90% - вони і сьогодні перебувають під постійним обстрілом, населення переважно виїхало".

На брифінгу 1 серпня в.о. глави ОВА наголосив, що ситуація в Херсонській області критична. Він вкотре закликав мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів.

Пряма мова: "Щоб убезпечити себе, я… рекомендую евакуюватися на більш безпечні території до звільнення області".

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Теми: Херсонська областьвійна
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