ЗСУ деокупували вже 46 населених пунктів на Херсонщині

На Херсонщині деокуповано 46 населених пунктів, але населенню все одно бажано евакуюватися до безпечніших регіонів до повного звільнення області.

Джерело: виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На Херсонщині сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більша частина – це на півночі (області), яка межує із Дніпропетровською областю та трохи на півдні, на кордоні з Миколаївською областю".

Деталі: За словами Бутрія, на деокупованій території "є села, які практично зруйновані на 90% - вони і сьогодні перебувають під постійним обстрілом, населення переважно виїхало".

На брифінгу 1 серпня в.о. глави ОВА наголосив, що ситуація в Херсонській області критична. Він вкотре закликав мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів.

Пряма мова: "Щоб убезпечити себе, я… рекомендую евакуюватися на більш безпечні території до звільнення області".

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