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Німецькі далекобійні РСЗО MARS II вже в Україні – Резніков

Альона Мазуренко Понеділок, 1 серпня 2022, 14:10
Німецькі далекобійні РСЗО MARS II вже в Україні – Резніков
фото: Twitter Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що німецькі далекобійні РСЗО MARS II вже прибули в Україну.

Джерело: Twitter міністра

Пряма мова: "В Україну прибув третій брат Long Hand Family (дослівно "сімейство довгої руки", зазвичай так називають далекобійні системи - ред.) – РСЗВ MARS II з Німеччини.

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Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів".

Довідка: Mars II/MLRS-E – реактивна система залпового вогню Mars II, що є ліцензійною копією американської M270 – РСЗВ.

 
фото: АрміяInform

Під потреби бундесверу РСЗВ було доопрацьовано німецьким концерном Krauss-Maffei-Wegmann. Були збільшені розміри та маса. 

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Пускова установка являє собою 12 склопластикових напрямних для ракет — два одноразові бокси по шість ракет. Усі 12 ракет можуть бути випущені за 60 секунд.

РСЗВ оснащений новою системою управління вогнем EFCS (European Fire Control System), розробленою Airbus Defence and Space.

Залежно від типу боєприпасу дальність ураження становить 38-300 км.

Нагадаємо: 

  • 15 липня в Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270 MLRS.
  • Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт повідомила в кінці липня, що Україні поставили обіцяні РСЗВ Mars II і ще три самохідні Panzerhaubitzen 2000.

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Теми: НімеччиназброяУкраїнаМіноборони
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