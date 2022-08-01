Німецькі далекобійні РСЗО MARS II вже в Україні – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що німецькі далекобійні РСЗО MARS II вже прибули в Україну.

Джерело: Twitter міністра

Пряма мова: "В Україну прибув третій брат Long Hand Family (дослівно "сімейство довгої руки", зазвичай так називають далекобійні системи - ред.) – РСЗВ MARS II з Німеччини.

Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів".

Довідка: Mars II/MLRS-E – реактивна система залпового вогню Mars II, що є ліцензійною копією американської M270 – РСЗВ.

фото: АрміяInform

Під потреби бундесверу РСЗВ було доопрацьовано німецьким концерном Krauss-Maffei-Wegmann. Були збільшені розміри та маса.

Пускова установка являє собою 12 склопластикових напрямних для ракет — два одноразові бокси по шість ракет. Усі 12 ракет можуть бути випущені за 60 секунд.

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РСЗВ оснащений новою системою управління вогнем EFCS (European Fire Control System), розробленою Airbus Defence and Space.

Залежно від типу боєприпасу дальність ураження становить 38-300 км.

Нагадаємо:

15 липня в Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270 MLRS.

Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт повідомила в кінці липня, що Україні поставили обіцяні РСЗВ Mars II і ще три самохідні Panzerhaubitzen 2000.

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