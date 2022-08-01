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У Дніпрі "бізнесмен" переправив через кордон понад 100 ухилянтів – ОГП

"Українська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 14:49
У Дніпрі бізнесмен переправив через кордон понад 100 ухилянтів – ОГП
Затримання підозрюваного, фото Дніпропетровська обласна прокуратура

Дніпрянина підозрюють у виготовленні фіктивних документів про інвалідність та пенсійних посвідчень для переправлення через кордон понад 100 чоловіків призовного віку. 

Джерело: Офіс генерального прокурора у Telegram

Дослівно: "За 900 євро він (підозрюваний - ред.) надавав пакет необхідних документів для переміщення через держкордон особам, що підлягають мобілізації в умовах воєнного стану. Підроблені документи чоловік відправляв поштою або передавав при особистих зустрічах із замовниками". 

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Деталі: Правоохоронці викрили дніпрянина під час отримання грошей. В його автомобілі та квартирі виявили готові до збуту фіктивні документи, понад 100 квитанцій про відправку, майже 50 печаток закладів охорони здоров’я та військкоматів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та грошові кошти у сумі 1 млн грн.

Йому загрожує від 3 до 5 років в’язниці за незаконне переправлення осіб через державний кордон України 

Теми: ДніпрокордонОфіс генпрокурора
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