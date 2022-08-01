"Азовці" показали, як знищили дві російських БМП-3

Військові ССО "Азов" оприлюднили кадри, як за один день знищили дві БМП-3 росіян на Запорізькому напрямку.

Джерело: засновник "Азову" Андрій Білецький, ССО Азов

Деталі: Бійці розповідають, що ворожу машину в полі було підбито за допомогою бойового дрона, а техніку в лісосмузі уразив вогнем танк "азовців". Екіпажі також успішно ліквідовані.