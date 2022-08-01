У російського генконсульства у Фінляндії забрали церкву через війну в Україні

Адміністрація міста Турку, що на південному заході Фінляндії, забрала у генерального консульства Росії церкву, яку передали йому в безоплатне користування ще за часів Радянського Союзу, через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

Як пояснив глава адміністрації Турку з міжнародних справ Міка Акканен, церква, яка перебуває на орендованій землі, була надана російському генеральному консульству внаслідок міждержавної угоди ще з Радянським Союзом.

"Між Фінляндією і СРСР була угода про відкриття консульств у Турку і Ленінграді (Санкт-Петербурзі), і в обох місцях мала бути можливість відпочити", – пояснює Акканен.

У Турку російські дипломати зокрема отримали в користування будинок в історичному районі міста, який вони переобладнали в церкву. При цьому весь час орендну плату за землю сплачувала адміністрація міста.

Церква" генерального консульства Росії в Турку перебуває за огорожею ФОТО: HELSINGIN SANOMAT

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Турку відмовилося продовжувати надавати будівлю генконсульству на тій підставі, що співпраця між Гельсінкі та Москвою змінилася – а ще передача конкретно цієї будівлі перебуває в компетенції адміністрації міста.

"Крім того, в міста нема причин дозволяти користуватися будівлями безоплатно або без компенсації. Тому припинити право користування – виправданий крок", – додає Міка Акканен.

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Відповідно до умов користування, генеральне консульство Росії має повернути будівлю адміністрації Турку в тому вигляді, в якому її отримало – тобто не як церкву. За словами очевидців, у червні-липні з неї вивезли ікони й демонтували золотий купол.

Окрім уже колишньої церкви, генконсульство Росії користується в Турку котеджем у тому ж історичному районі, а також іншим котеджем і земельною ділянкою на острові Каксерта біля Турку. Там ще навесні почалося будівництво церкви.