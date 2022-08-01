Нові методички Кремля: війна в Україні як хрещення Русі, а Путін як Невський

В адміністрації президента РФ підготували методички для провладних ЗМІ та політиків, де рекомендують проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та Невською битвою.

Джерело: "Медуза"

Деталі: У розпорядженні видання опинилися дві методички, підготовлені в липні адміністрацією президента РФ.

У преамбулі останньої методички йдеться, що "хрещення стало основою зміцнення та єдності російської держави на сотні років уперед", а сьогодні "представники всіх народів Росії знову згуртувалися у протистоянні з безбожниками".

У документі стверджується: як і хрещення Русі, війна в Україні закладає "державні засади" країни – а також "засади розвитку Росії на століття вперед". "Росія знову стала здатною до виконання своєї місії — захищати пригноблених", — вказується в тексті.

При цьому в початку війни Кремль пропонує звинувачувати "колективний Захід", який нібито впевнений у "власній винятковості", а також "неповноцінності" православних.

Однією з цілей так званої "спецоперації" в документі проголошується боротьба з безбожниками. Такими "безбожниками" у Кремлі пропонують називати й українських військових – нібито ті "приносять жертви і чинять ритуальні вбивства", а "багато з укронацистів — відкриті сатаністи та послідовники людиноненависницьких культів".

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Ще більше аналогій у Кремлі знаходять між війною в Україні та Невською битвою.

Спочатку автори документа пояснюють, що "колективний Захід" багато століть намагається розколоти Росію. Проте, йдеться у методичці, всі атаки Заходу закінчуються однаково: "Суспільство об'єднується навколо національного лідера і, демонструючи мужність та героїзм на полі бою, дає відсіч загарбникам". У Кремлі "рекомендують" наголошувати на тому, що це нібито сталося і після перемоги в Невській битві, і після початку війни в Україні.

Одну з глав документа названо "Сила в правді!", ці слова приписують Олександру Невському.

"За російськими воїнами була правда — вони захищали свій дім і тому перемога не могла не бути нашою", — пишуть автори документа. У пунктах про "спецоперацію" про захист дому нічого не сказано, але згадується, що російські солдати теж "впевнені у своїй правоті, бо вони продовжують справу своїх дідів та прадідів — добивають нацизм".

У Кремлі зазначають, що зараз Захід, як і раніше, хоче знищити Росію задля необхідних ресурсів. Але якщо раніше цими ресурсами було саме населення, то тепер Заходу нібито потрібні корисні копалини.

"Керівництво Росії та особисто Володимир Путін не допустили нападу на Росію. Було ухвалено рішення про початок СВО [спеціальної військової операції], що дозволило уникнути повторення 22 червня 1941 року з вторгненням нацистських військ на територію Росії", — порівнюють автори методички дії Кремля та радянського керівництва.

"Медуза" вже виявила кілька публікацій, в яких використовуються тези з методичок. Наприклад, текст "Газети.ру" під назвою "Хрещення Русі та спецоперація в Україні: що спільного?". У ньому є абзаци, просто скопійовані з кремлівської "інструкції".

Схожий текст з'явився на провладному сайті "ФедералПрес". А про схожість Невської битви та "спецоперації" написав прокремлівський Regnum. При цьому державне агентство "РИА Новости" на початку червня опублікувало матеріал із заголовком "Козяча Морда. Сатанізм та окультизм стали ідеологією українських нацбатів".

За словами двох близьких до АП джерел "Медузи", зараз у Кремлі намагаються знайти "моделі", які могли б пояснити росіянам причини та цілі вторгнення в Україну. Джерела "Медузи" не виключили, що подібні документи з інструкціями про інші історичні події будуть з'являтися й надалі.