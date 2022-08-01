Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський обговорив із Макроном постачання зброї, вивезення зерна і злочини РФ

"Українська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 17:02
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну телефону розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Президенти обговорили перебіг протидії російській агресії та ситуацію на полі бою. Також Зеленський наголосив, що Україна воює проти справжньої держави-терориста і "сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього".

Повідомляється, що Макрон і Зеленський також обговорили питання постачання нового сучасного озброєння і вже надану оборонну допомогу.

Зеленський подякував "за практичний внесок у зусилля щодо боротьби з безкарністю Росії, а саме – направлення до України групи медиків і жандармів для встановлення фактів злочинів, скоєних російським агресором".

Макрон розповів Зеленському про підсумки свого турне країнами Африки, одним із результатів якого стало "розширення антивоєнної коаліції та консолідація міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної агресії проти нашої держави з боку Росії".

Закож президенти обговорили ситуацію із вивезенням українського зерна.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • У понеділок перше судно під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис тонн української кукурудзи вийшло з Одеського порту.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: зерноЗеленськийМакрон
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоСША вбили лідера "Аль-Каїди"

Зеленський попросив Макрона допомогти розблокувати 8 млрд євро макрофіну Україні

Трамп заявив, що для уникнення війни Україна мала відмовитися від Криму і НАТО

Білий дім розкрив подробиці нового пакету військової допомоги Україні

Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручають повістки

Генпрокурор: Одна з версій слідства щодо загибелі Вадатурського – цілеспрямоване вбивство

Усі новини...
зерно
Ліван заарештував судно, яке може перевозити крадене українське зерно
В Ердогана вважають, що перше судно з українським зерном може вирушити 1 серпня
Перші судна з українським зерном можуть прибути до Туреччини 3 серпня
Останні новини
02:34
США: РФ використовує ЗАЕС як військову базу для обстрілу українців
01:46
Оперативне командування: ЗСУ знищили російський ЗРК
00:50
оновленоСША вбили лідера "Аль-Каїди"
00:31
Сумщина: Росіяни обстріляли три громади, минулося без жертв
23:45
Біля кордону Фінляндії та РФ з'явилося нагадування для росіян про війну в Україні
23:22
"Я часто опинялася в гущі бою". Фронтові історії бойової медикині
23:13
На кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух
22:54
Зеленський попросив Макрона допомогти розблокувати 8 млрд євро макрофіну Україні
22:41
Трамп заявив, що для уникнення війни Україна мала відмовитися від Криму і НАТО
22:35
Зеленський: Реакція на анексію Криму була слабка, тому російська агресія розрослась
Усі новини...