Зеленський обговорив із Макроном постачання зброї, вивезення зерна і злочини РФ

Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну телефону розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Президенти обговорили перебіг протидії російській агресії та ситуацію на полі бою. Також Зеленський наголосив, що Україна воює проти справжньої держави-терориста і "сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього".

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Повідомляється, що Макрон і Зеленський також обговорили питання постачання нового сучасного озброєння і вже надану оборонну допомогу.

Зеленський подякував "за практичний внесок у зусилля щодо боротьби з безкарністю Росії, а саме – направлення до України групи медиків і жандармів для встановлення фактів злочинів, скоєних російським агресором".

Макрон розповів Зеленському про підсумки свого турне країнами Африки, одним із результатів якого стало "розширення антивоєнної коаліції та консолідація міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної агресії проти нашої держави з боку Росії".

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Закож президенти обговорили ситуацію із вивезенням українського зерна.

Що цьому передувало: