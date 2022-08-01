Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ знешкодили розвідгрупу росіян на Слов’янському напрямку – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 18:47
фото Генштабу ЗСУ

Українські військові знешкодили розвідгрупу ворога на Слов’янському напрямку, а також відбили штурм росіян на Бахмутському напрямку, на Авдіївському бойові дії тривають.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: На Слов’янському напрямку противник із танків та артилерії різних калібрів обстріляв райони населених пунктів Норцівка, Чепіль, Грушуваха, Рідне, Вірнопілля, Гусарівка, Дібрівне, Долина та Адамівка.

Неподалік Мазанівки Силами оборони викрито і знешкоджено розвідувальну групу противника.

На Бахмутському напрямку противник задіяв для обстрілів танки та артилерію неподалік Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Веселого та Травневого. Цинічно завдав авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлівка, Бахмут та Кодема.

В районі Яковлівки ворог намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав, відійшов.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли неподалік Новокалинового, Новобахмутівки, Пісків та Красногорівки. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка. Вів штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, успіху не має, бойові дії тривають.

На Краматорському напрямку, у зв’язку зі значними втратами живої сили, військової техніки та низьким рівнем морально-психологічного стану особового складу, противник активних наступальних дій не вів.

Обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії позиції українських військ і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Крива Лука, Серебрянка, Івано-Дар’ївка, Григорівка, Званівка, Верхньокам’янське та Спірне. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Григорівки. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Мар’їнка, Павлівка, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське.

Українські воїни звели нанівець всі спроби окупантів просунутися в напрямку Мар’їнки. Ворог, з метою виявлення українських військ та корегування вогню, вів повітряну розвідку. Продовжує перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій і недопущенні просування українських підрозділів.

Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів біля Білої Криниці та Андріївки. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Силами інженерних підрозділів противник намагається відновити зруйновані та пошкоджені мости та мостові переправи через річку Дніпро.

На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли районів Харкова, Прудянки, Нового та ще чотирнадцяти населених пунктів. Силами розвідувальної групи намагався викрити вогневі позиції українських військ, успіху не мав, відійшов.

На Сіверському напрямку ворог із ствольної і реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сеньківки і Липківки Чернігівської області та Старої Гути, Павлівки, Покровки і Білопілля на Сумщині. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Грем’яча та Глухова. З метою протидії технічним засобам розвідки розгорнув комплекси радіоелектронної боротьби.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоСША вбили лідера "Аль-Каїди"

Зеленський попросив Макрона допомогти розблокувати 8 млрд євро макрофіну Україні

Трамп заявив, що для уникнення війни Україна мала відмовитися від Криму і НАТО

Білий дім розкрив подробиці нового пакету військової допомоги Україні

Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручають повістки

Генпрокурор: Одна з версій слідства щодо загибелі Вадатурського – цілеспрямоване вбивство

Усі новини...
Генштаб
Окупанти перекидають сили на Запорізький напрямок – зведення Генштабу
На 3 напрямках ЗСУ відбили штурми, на Бахмутському РФ має частковий успіх – зведення Генштабу
ЗСУ знешкодили розвідгрупу РФ на Слов’янському напрямку – зведення Генштабу
Останні новини
04:30
Обстріл евакуаційного автобуса Херсонщині: кількість загиблих зросла до трьох
03:30
ISW: Росія перекидає війська на Запоріжжя і зупиняє наступ на Слов'янськ
02:34
США: РФ використовує ЗАЕС як військову базу для обстрілу українців
01:46
Оперативне командування: ЗСУ знищили російський ЗРК
00:50
оновленоСША вбили лідера "Аль-Каїди"
00:31
Сумщина: Росіяни обстріляли три громади, минулося без жертв
23:45
Біля кордону Фінляндії та РФ з'явилося нагадування для росіян про війну в Україні
23:22
"Я часто опинялася в гущі бою". Фронтові історії бойової медикині
23:13
На кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух
22:54
Зеленський попросив Макрона допомогти розблокувати 8 млрд євро макрофіну Україні
Усі новини...