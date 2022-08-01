На мосту Патона в Києві утворився "водоспад"
Під мостом Патона у Києві сталося пошкодження тепломережі, місце витоку локалізували.
Джерело: КМДА
Дослівно: "Сьогодні о 16:45 під час гідравлічних випробувань під мостом Патона виявлено пошкодження тепломережі. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" оперативно локалізувала місце витоку. Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які будуть виконувати верхолази".
Деталі: Зазначається, що пошкодження виявлене під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5. Цей магістральний трубопровід забезпечує теплом Русанівку та Березняки.
У мережі також опубліковано кадри "водоспаду" з мосту Патона.
Разом з тим, КМДА повідомляє, що через пошкодження водопроводу на вулиці Гродненській, 1 було відключено ділянку трубопроводу діаметром 1200 мм.
У зв’язку з цим тимчасово може бути відсутнє водопостачання на вулицях Сосницькій, Двінській, Астраханській, Кармалюка. Також на час виконання ремонтних робіт може спостерігатись погіршення якості водопровідної води.