На мосту Патона в Києві утворився "водоспад"

"водоспад" з мосту Патона у Києві 1 серпня, скріншот відео

Під мостом Патона у Києві сталося пошкодження тепломережі, місце витоку локалізували.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Сьогодні о 16:45 під час гідравлічних випробувань під мостом Патона виявлено пошкодження тепломережі. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" оперативно локалізувала місце витоку. Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які будуть виконувати верхолази".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що пошкодження виявлене під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5. Цей магістральний трубопровід забезпечує теплом Русанівку та Березняки.

У мережі також опубліковано кадри "водоспаду" з мосту Патона.

ВІДЕО ДНЯ

Разом з тим, КМДА повідомляє, що через пошкодження водопроводу на вулиці Гродненській, 1 було відключено ділянку трубопроводу діаметром 1200 мм.

У зв’язку з цим тимчасово може бути відсутнє водопостачання на вулицях Сосницькій, Двінській, Астраханській, Кармалюка. Також на час виконання ремонтних робіт може спостерігатись погіршення якості водопровідної води.