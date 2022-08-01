Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На мосту Патона в Києві утворився "водоспад"

Катерина ТищенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 19:26
На мосту Патона в Києві утворився водоспад
"водоспад" з мосту Патона у Києві 1 серпня, скріншот відео

Під мостом Патона у Києві сталося пошкодження тепломережі, місце витоку локалізували.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Сьогодні о 16:45 під час гідравлічних випробувань під мостом Патона виявлено пошкодження тепломережі. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" оперативно локалізувала місце витоку. Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які будуть виконувати верхолази".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що пошкодження виявлене під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5. Цей магістральний трубопровід забезпечує теплом Русанівку та Березняки.

У мережі також опубліковано кадри "водоспаду" з мосту Патона.

ВІДЕО ДНЯ

Разом з тим, КМДА повідомляє, що через пошкодження водопроводу на вулиці Гродненській, 1 було відключено ділянку трубопроводу діаметром 1200 мм.

У зв’язку з цим тимчасово може бути відсутнє водопостачання на вулицях Сосницькій, Двінській, Астраханській, Кармалюка. Також на час виконання ремонтних робіт може спостерігатись погіршення якості водопровідної води.

Теми: Київводааварія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: