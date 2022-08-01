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На мосту Патона в Києві утворився "водоспад"

Катерина ТищенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 19:26
"водоспад" з мосту Патона у Києві 1 серпня, скріншот відео

Під мостом Патона у Києві сталося пошкодження тепломережі, місце витоку локалізували.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Сьогодні о 16:45 під час гідравлічних випробувань під мостом Патона виявлено пошкодження тепломережі. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" оперативно локалізувала місце витоку. Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які будуть виконувати верхолази".

Деталі: Зазначається, що пошкодження виявлене під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5. Цей магістральний трубопровід забезпечує теплом Русанівку та Березняки.

У мережі також опубліковано кадри "водоспаду" з мосту Патона.

Разом з тим, КМДА повідомляє, що через пошкодження водопроводу на вулиці Гродненській, 1 було відключено ділянку трубопроводу діаметром 1200 мм.

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У зв’язку з цим тимчасово може бути відсутнє водопостачання на вулицях Сосницькій, Двінській, Астраханській, Кармалюка. Також на час виконання ремонтних робіт може спостерігатись погіршення якості водопровідної води.

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Теми: Київводааварія
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