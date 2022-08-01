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Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручають повістки

Олександр ШумілінПонеділок, 1 серпня 2022, 20:14
Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручають повістки
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на петицію, в якій просилося заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці, повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із проханням перевірити законність таких дій.

Джерело: відповідь Зеленського на сайті ОП

Деталі: Зеленський у відповіді перерахував низку законів, що стосуються мобілізації.

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Дослівно: У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави Указом Президента України вiд 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення венного стану в Україні'', затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, в Україні введено воєнний стан, а Указом від 24 лютого 2022 року № 65/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України від 3 березня 2022 року № 2105-IX, оголошено загальну мобілізацію.

За Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" організація i порядок проведення мобілізації визначаються законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України (частина перша статті 4)".

Деталі: Згідно із законом президент здійснює загальне керівництво мобілізацією, а організаційне керівництво здійснює Кабмін.

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Дослівно: "Порядок оповіщення військовозобов’язаних про їx призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток (повідомлень) врегульовується відповідними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України i Генерального штабу Збройних Сил України.

Ураховуючи ·викладене, я звернувся до Прем'єр-Міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок i військову службу".

Теми: Зеленськийвійнаармія
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