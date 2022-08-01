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Літак російського олігарха Керімова попри санкції продовжує літати в Європу

"Українська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 21:12

Літак BOMBARDIER Global 6000, яким за даними "Української правди" користується російський олігарх Сулейман Керімов, під час війни в Україні здійснив безліч перельотів по Європі.

Джерело: стаття УП "ВІПи Путіна". Як живуть російські еліти на шостому місяці війни"

Дослівно: "За кілька днів до 24-го лютого борт прилетів із Карибських островів до Москви. А вже через день після початку повномасштабного російського наступу літак рушив на Мальдіви, а згодом перелетів до Дубая.

14-го березня BOMBARDIER Global 6000 прилетів до німецького Ганновера.

…6-го травня борт залишає Німеччину і прямує до Ташкента, далі летить до Баку, того ж дня відвідує Тбілісі і вже 7-го травня прилітає до естонської столиці, міста Таллінн.

Вже за два дні борт залишає аеропорт Таллінна та прямує до італійського міста Піза, звідки того ж дня бере курс на Дубай.

З травня по кінець липня літак олігарха Керімова, який з березня перебуває під санкціями Європейського Союзу, встиг 5 разів відвідати Париж, Белград, Будапешт, тричі Відень, Кіпр, тричі прилітав у Мюнхен, італійську Катанію, французьке місто в Провансі Авіньйон, грецький Міконос, бельгійське місто Брюгге, Ригу, двічі побував у Мілані й навіть 5 разів відвідав Лондон у червні та в липні.

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Зараз борт перебуває в Дубаї".

Довідка: Російський олігарх Сулейман Керімов знаходиться під санкціями США, Британії та ЄС. До повномасштабного вторгнення був №11 у Росії за статками, власник золотодобувної компанії Полюс.

Передісторія:

  • 30 червня стало відомо, що міністерство фінансів США заблокувало активи на понад 1 млрд дол, які зберігаються в трасті у Делавері – у відомстві дійшли висновку, що у цій організації тримав кошти російський олігарх Сулейман Керімов.

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Теми: Росіяолігархи
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