Окупанти розстріляли мікроавтобус із цивільними на Херсонщині, двоє загиблих – Вілкул
Понеділок, 1 серпня 2022, 21:42
Росіяни розстріляли евакуаційний мікроавтобус із цивільними біля селища Довгове на Херсонщині, двоє людей загинуло.
Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram
Дослівно: "Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних.
У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло.
П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Всі вже у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога".
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