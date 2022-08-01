Окупанти розстріляли мікроавтобус із цивільними на Херсонщині, двоє загиблих – Вілкул

Росіяни розстріляли евакуаційний мікроавтобус із цивільними біля селища Довгове на Херсонщині, двоє людей загинуло.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Дослівно: "Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних.

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У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло.

П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Всі вже у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога".