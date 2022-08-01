Зеленський просить міськраду Одеси обговорити знесення пам’ятника Катерині ІІ

Президент Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.

Джерело: відповідь Зеленського на сайті ОП

Дослівно: "У даному випадку пам’ятник Катерині ІІ ("Засновникам Одеси") встановлено відповідно до рішення Одеської міської ради від 4 липня 2007 року № 1401-V "Про комплексну реставрацію та благоустрій Катерининської площі м. Одеси з відтворення її історичного вигляду".

З огляду на викладене та з урахуванням норм Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції".

Деталі: Зеленський також вказав, що у листі до Одеської міськради відзначив важливість захисту національних інтересів, опрацювання питань щодо "очищення громадського простору від об’єктів та пам’яток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи".

Передісторія:

Раніше були зареєстровані дві петиції щодо пам’ятника Катерині ІІ. В одній пропонувалося просто його знесення. Автор іншої петиції запропонував поставити на його місці скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона.