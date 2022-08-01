Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський просить міськраду Одеси обговорити знесення пам’ятника Катерині ІІ

"Українська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 21:52
Зеленський просить міськраду Одеси обговорити знесення пам’ятника Катерині ІІ

Президент Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.

Джерело: відповідь Зеленського на сайті ОП

Дослівно: "У даному випадку пам’ятник Катерині ІІ ("Засновникам Одеси") встановлено відповідно до рішення Одеської міської ради від 4 липня 2007 року № 1401-V "Про комплексну реставрацію та благоустрій Катерининської площі м. Одеси з відтворення її історичного вигляду".

Реклама:

З огляду на викладене та з урахуванням норм Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції".

Деталі: Зеленський також вказав, що у листі до Одеської міськради відзначив важливість захисту національних інтересів, опрацювання питань щодо "очищення громадського простору від об’єктів та пам’яток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше були зареєстровані дві петиції щодо пам’ятника Катерині ІІ. В одній пропонувалося просто його знесення. Автор іншої петиції запропонував поставити на його місці скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона.

Теми: ОдесаЗеленськийісторія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Одеса
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
В Одесі лунають вибухи: працює ППО
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: