Зеленський: Не може бути ілюзій, що Росія не зриватиме український експорт

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має ілюзій щодо того, що Росія не намагатиметься зірвати експорт українського зерна.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський нагадав, що перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, у понеділок вийшло з порту Одеси.

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Пряма мова: "Станом на зараз ще не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі. Наразі все залежить від виконання безпекових параметрів ініціативи, а це відповідальність партнерів – в першу чергу, ООН і Туреччини.

У нас не може бути ілюзій, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт".

Більше деталей: Президент наголосив, що Росія послідовно провокувала голод в країнах Африки і Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства. А зараз в умовах надзвичайної спеки, як цьогоріч в Європі, загроза цінової кризи і певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн, додав він.

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"Тож подивимось, як працюватимуть домовленості і чи дійсно буде безпека", - сказав Зеленський.

Пряма мова: "Своєї черги на відправлення вже чекають 16 суден, і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства".

Що передувало: В понеділок зранку судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис тонн української кукурудзи вийшло з Одеського порту.

Очікується, що судно прибуде до Стамбула у вівторок, де його оглянуть, перш ніж йому дозволять продовжити шлях.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що в портах Великої Одеси на свою чергу чекають ще 16 суден, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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