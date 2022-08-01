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Біля кордону Фінляндії та РФ з'явилося нагадування для росіян про війну в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 23:45
Біля кордону Фінляндії та РФ з'явилося нагадування для росіян про війну в Україні
ФОТО: KOKOUMUSNUORET

Фінський молодіжний рух Kokoumusnuoret ("Націоналістична молодь") викупив рекламний борд в прикордонному пункті пропуску Ваалімаа, розмістивши там рекламне оголошення з нагадуванням про воєнні дії Росії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Kokoumusnuoret зазначає, що в останні тижні все більше туристів з Росії отримують візи для поїздок у Фінляндію. Ці візи вони можуть використати для обходу санкцій і в’їзду в інші країни Шенгенської зони.

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"Kokoumusnuoret не приймає такої процедури, але вимагає, щоб уряд повернувся з відпусток і запровадив заборону на видачу віз (росіянам)", – йдеться в пресрелізі молодіжного руху.

Там обіцяють до запровадження такої заборони оплачувати оголошення на рекламному бігборді, який бачитимуть російські подорожувальники, які перетинають кордон Фінляндії у Ваалімаа: "Поки ви відпочиваєте, багато українців лишились без дому, в який повернуться".

Представник Kokoumusnuoret Джоель Елмачі в коментарі Iltalehti сказав, що повідомлення почало транслюватися на білборді у Ваалімаа з опівдня понеділка. "Ми хотіли нагадати про реальність, що панує в Україні", – пояснює він.

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Як повідомлялося, голови парламентських фракцій правлячих партій Фінляндії готові обмежити видачу туристичних віз росіянам. При цьому вони зазначили, що можливі обмеження не повинні стосуватися дисидентів і тих, у кого у Фінляндії є родичі.

Нагадаємо, Європейська комісія стверджує, що не може ухвалити рішення про обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії, оскільки санкційний режим спрямований саме на російську владу та еліту, але такі заходи можуть вживати самостійно держави-члени.

Теми: ФінляндіяРосіявійна
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