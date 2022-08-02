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США вбили лідера "Аль-Каїди"

Анастасія КалатурВівторок, 2 серпня 2022, 00:50
ФОТО: AFP

Сполучені Штати вбили лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі.

Джерело: Reuters, джерела CNN

Деталі: За даними джерел CNN, Айман аль-Завахірі був ліквідований ударом безпілотника.

Уряд США поки що не підтвердив його смерть.

Президент США Джо Байден виступить о 02:30 (за Києвом) з повідомленням  про "успішну контртерористичну операцію" проти "Аль-Каїди" в Афганістані.

Оновлено: Джо Байден підтведив ліквідацію Завахірі. Байден сказав, що "тепер справедливість перемогла, і цього лідера терористів більше немає". 

Як пише CNN, Завахірі переховувався в притулку в Кабулі, і його було вбито в результаті "точного авіаудару" з використанням двох ракет Hellfire. Удар  був санкціонований Байденом після кількох тижнів зустрічей з його кабінетом і ключовими радниками. Під час удару американського персоналу в Кабулі не було.

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Високопоставлені діячі "Талібану"  знали про присутність Завахірі в цьому районі і навіть вжили заходів, щоб приховати його присутність після успішного удару, обмеживши доступ до притулку та швидко перемістивши членів сім'ї Завахірі, які не постраждали під час удару.

Довідково. Завахірі, якому щойно виповнився 71 рік, був особистим лікарем Усами бен Ладена і після його смерті став його наступником. Державний департамент США пропонував винагороду в розмірі до 25 млн доларів за інформацію, що безпосередньо веде до затримання Завахірі.

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Теми: СШААфганістан
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