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Оперативне командування: ЗСУ знищили російський ЗРК

Анастасія КалатурВівторок, 2 серпня 2022, 01:46
ФОТО: РИА

ЗСУ на півдні знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "ТОР".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Крім того, були ліквідовані 32 росіянина, самохідна гаубиця "Мста-С" та 4 одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Зазначається, що тричі ворог гелікоптерами атакував наші позиції в Бериславському та Каховському районах Херсонщини, в Баштанському на Миколаївщині. Втрат ЗСУ немає. У відповідь наша авіація завдала три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки і Максимівки.

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Теми: війнаРосія
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