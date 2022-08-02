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ISW: Росія перекидає війська на Запоріжжя і зупиняє наступ на Слов'янськ

Вівторок, 2 серпня 2022, 03:30
ФОТО: GETTY

Росіяни перекидають війська з півночі Донецької області на Запоріжжя і припиняють кампанію з наступу на Слов’янськ – це, імовірно, створить можливість для ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Виведення частини російських військ із північної частини Донецької області позбавить росіян  потужностей,  так само, як російські війська ігнорували фронти Запорізької та Херсонської областей під час наступальних операцій у Луганській області.

Дослівно: "Виведення військ, швидше за все, створить можливість для України  розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку – так само, як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області".

Деталі: Передислокація російських військ у Запорізьку область передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.

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Теми: війнаРосія
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