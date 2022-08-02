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ЗМІ: Тайвань посилив рівень бойової готовності

Анастасія КалатурВівторок, 2 серпня 2022, 05:20
ЗМІ: Тайвань посилив рівень бойової готовності
ФОТО: GETTY

Міністерство оборони Тайваню посилило рівень бойової готовності з ранку 2 серпня до полудня 4 серпня.

Джерело: джерела центрального інформаційного агентства острова, джерела Reuters

Деталі: Повідомлялося, що у вівторок до Тайбею прибуде спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона зокрема зустрінеться з президентом Цай Інвень.

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Нагадаємо:

  • Офіційний представник МЗС Китаю Чжао заявив, що Китай готовий припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту Пелосі на Тайвань.
  • 25 липня з Сингапуру вирушили американський авіаносець USS Ronald Reagan і його ударна група, включаючи есмінець з керованими ракетами і ракетний крейсер, в бік Тайванської протоки на тлі можливого візиту Пелосі.
  • Китай 30 липня оголосив про проведення військових навчань зі стрільбами поблизу Тайваню.

Довідково.  Тайвань довгий час був точкою напруженості у відносинах США і Китаю. Китай заявляє, що острівна демократія є частиною його території. Хоча США номінально дотримуються політики "одного Китаю", яка визнає Тайвань і Китай частинами однієї країни, вони зберігають "стратегічну двозначність" у своїх відносинах з ними. З моменту вступу на посаду президент США Джо Байден кілька разів припускав, що США захищатимуть Тайвань військовим шляхом, якщо Китай спробує повернути острів силою.

Теми: КитайСША
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