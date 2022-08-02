ЗМІ: Тайвань посилив рівень бойової готовності

Міністерство оборони Тайваню посилило рівень бойової готовності з ранку 2 серпня до полудня 4 серпня.

Джерело: джерела центрального інформаційного агентства острова, джерела Reuters

Деталі: Повідомлялося, що у вівторок до Тайбею прибуде спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона зокрема зустрінеться з президентом Цай Інвень.

Нагадаємо:

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао заявив, що Китай готовий припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту Пелосі на Тайвань.

25 липня з Сингапуру вирушили американський авіаносець USS Ronald Reagan і його ударна група, включаючи есмінець з керованими ракетами і ракетний крейсер, в бік Тайванської протоки на тлі можливого візиту Пелосі.

Китай 30 липня оголосив про проведення військових навчань зі стрільбами поблизу Тайваню.

Довідково. Тайвань довгий час був точкою напруженості у відносинах США і Китаю. Китай заявляє, що острівна демократія є частиною його території. Хоча США номінально дотримуються політики "одного Китаю", яка визнає Тайвань і Китай частинами однієї країни, вони зберігають "стратегічну двозначність" у своїх відносинах з ними. З моменту вступу на посаду президент США Джо Байден кілька разів припускав, що США захищатимуть Тайвань військовим шляхом, якщо Китай спробує повернути острів силою.