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Зведення Генштабу: ЗСУ відбили ворожі штурми на кількох напрямках

Анастасія КалатурВівторок, 2 серпня 2022, 06:55
Зведення Генштабу: ЗСУ відбили ворожі штурми на кількох напрямках
ФОТО: GETTY

ЗСУ відбили ворожий штурм на Бахмутському, Харківському, Краматорському, Південнобузькому, Авдіївському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зокрема ЗСУ відбили штурм в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого на Бахмутському напрямку. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії. Противник здійснював обстріли  інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір’я, Травневе та Зайцеве. Завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір’я, Покровського та Білогорівки.  

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На Харківському напрямку ворог здійснив висування окремих підрозділів у районах Байрака та Дементіївки, після вогневого ураження відійшов. Обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Протопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртищівки. Завдав авіаудару біля Верхнього Салтова.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдав авіаударів біля Серебрянки. Вів штурм неподалік Івано-Дар’ївки, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник вів штурм в районі Трудолюбівки, успіху не мав, відійшов. Основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. Здійснював обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Князівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад-Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке та Андріївка.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку були обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового і Нью-Йорка. Ворог задіяв авіацію біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Вів штурм в районі Авдіївки, успіху не мав, відійшов. Тривають бої поблизу Пісків.

Крім того, на Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її знешкоджено. Росіяни стріляли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка.  

На Волинському та Поліському напрямках положення та склад підрозділів ЗС Білорусі  залишаються без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина Слобода на Чернігівщині. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку наших позицій   в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Слов’янському напрямку були обстріли неподалік Курульки, Грушувахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового та авіаудар біля Дібрівного.

На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на   наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Вороже корабельне угруповання в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на розвідці, блокуванні цивільного судноплавства   та ураженні об’єктів в глибині території України.

Теми: Генштабвійна
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