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Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину: зруйноване житло і лінія електропередач

Ірина БалачукВівторок, 2 серпня 2022, 07:49
Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину: зруйноване житло і лінія електропередач
Залишки російських "Ураганів", якими окупанти вдарили по 2 серпня по Карпівській громаді Криворізького району. ФОТО З TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ і ствольної артилерії Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ніч з тривогою та обстрілами. Російська армія тримала під прицілом два райони – Синельниківський та Криворізький. По Синельниківському ворог ударив з РСЗВ.

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У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що, за попередніми даними, люди не постраждали.

Але у селі Кошове окупанти перебили лінію електропередач, у результаті чого населений пункт залишився без світла. На місці працюють електрики.

ВІДЕО ДНЯ

Трохи згодом Резніченко показав уламки російських "Ураганів", якими окупанти вранці 2 серпня ударили по Карпівській громаді Криворізького району. 

 
Фото з Telegram резніченка


 

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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