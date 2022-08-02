Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину: зруйноване житло і лінія електропередач
Російські окупанти обстріляли з РСЗВ і ствольної артилерії Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Ніч з тривогою та обстрілами. Російська армія тримала під прицілом два райони – Синельниківський та Криворізький. По Синельниківському ворог ударив з РСЗВ.
У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади".
Деталі: Голова ОВА зазначив, що, за попередніми даними, люди не постраждали.
Але у селі Кошове окупанти перебили лінію електропередач, у результаті чого населений пункт залишився без світла. На місці працюють електрики.
Трохи згодом Резніченко показав уламки російських "Ураганів", якими окупанти вранці 2 серпня ударили по Карпівській громаді Криворізького району.