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Росіяни за добу вбили 3 цивільних на Донеччині

Ірина БалачукВівторок, 2 серпня 2022, 08:09
Інфографіка з Telegram Кириленка

Три людини загинули та ще три отримали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 1 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Мар'їнці та 1 у Бахмуті. Ще 3 людини отримали поранення".

Деталі: За даними голови ОВА, з початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти убили щонайменше 671 мирного мешканця Донеччини, ще щонайменше 1 738 людей отримали поранення.

Кириленко підкреслює, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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