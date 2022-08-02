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Луганщина: окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку – голова ОВА

Ірина БалачукВівторок, 2 серпня 2022, 08:51
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Російські окупанти несуть великі втрати, але продовжують атакувати від Попасної на Луганщині у напрямку Бахмута на Донеччині.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram  

Пряма мова Гайдая: "У росіян значні втрати, але вони вперто атакують із Попаснянського напрямку в бік Бахмуту. Але шлях до міста пролягає через міцну оборону ЗСУ на Луганській землі".

Деталі: За словами голови ОВА, наступ росіян не має успіху, тому окупанти перебувають у пригніченому морально-психологічному стані.

Гайдай зазначив, що після отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупанти все частіше втрачають свої склади зі зброєю, а також щодня втрачають бійців та техніку під час своїх чисельних атак. 

 
Фото з Telegram гайдая

За 1 серпня ворог завдав два потужних ракетних удари (загалом випущено вісім ракет) та чотири авіаудари по населених пунктах Луганщини.

Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки. 

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Фото з Telegram гайдая

Після декількох годин артилерійського впливу окупанти кидаються у наступ.

За словами Гайдая, за минулу добу захисники відбили сім таких спроб ворога – окупанти змушені були відійти.

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Теми: Луганська областьвійна
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