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Захисники вже знищили 41 170 окупантів і 191 ворожий гелікоптер

Ірина БалачукВівторок, 2 серпня 2022, 09:06
Захисники вже знищили 41 170 окупантів і 191 ворожий гелікоптер
Робота високоточних реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS, які є на озброєнні у ЗСУ. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у війні з Україною – лише за минулу добу захисники знищили близько 140 окупантів, загалом за 159 днів ЗСУ ліквідували 41 170 загарбників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали: 

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  • особового складу – близько 41 170 (+140) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 1 768 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 014 (+3) од,
  • артилерійських систем – 936 (+4) од,
  • РСЗВ – 259 (+0) од,
  • засобів ППО – 117 (+0) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 191 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3) од,
  • крилатих ракет – 174 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2) од,
  • спеціальної техніки – 82 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Теми: Росіявійна
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