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Медведєв: Уся Грузія має бути окупована Росією

Роман ПетренкоВівторок, 2 серпня 2022, 10:00
путін та медведєв, getty images

Заступник голови Ради безпеки країни-агресора Дмитро Медведєв порозмірковував про відновлення кордонів Росії, заявивши, що Грузія має бути повністю окупована, бо вона "раніше не існувала". Правда, через 10 годин його помічник сказав, що акаунт Медведєва нібито зламали.

Джерело: Медведєв у "Вконтакті", Ксенія Собчак, яка зберегла скріншот посту

Деталі: Свої роздуми Медведєв майже відразу видалив, проте на цей час немає ні вибачень, ні повідомлень про злом облікового запису.

Пряма мова Медведєва: "Після звільнення Києва та всіх територій Малоросії від банд націоналістів, які проповідують вигадане ними українство, Русь знову стане єдиною.

Після цього під єдиною рукою Москви на чолі зі слов'янським народом ми підемо в наступний похід для відновлення кордонів нашої Батьківщини, які, як відомо, ніде не закінчуються".

Деталі: Медведєв заявив, що до 1801 року "такої країни, як Грузія, не існувало", і вона з'явилася нібито тільки в межах Російської імперії, тому "Північна та Південна Осетії, Абхазія та території Грузії, що залишилися, можуть бути об'єднані тільки в складі єдиної держави з Росією".

Заступник голови Ради безпеки Росії згадав і про Казахстан, назвавши його "штучною державою" і звинуватив у геноциді росіян.

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Пряма мова Медведєва: "Ми не маємо наміру заплющувати на це очі. Поки туди не прийдуть росіяни, не буде порядку".

Оновлено: Через понад 10 годин пропагандисти з посиланням на помічника Медведєва заявили, нібито обліковий запис заступника глави Радбезу РФ був зламаний. Медведєв у соцмережах так і не опублікував ані пост-спростування, ані повідомлення про злам.

 
 
 

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Теми: МедведєвГрузіяРосіяокупація
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