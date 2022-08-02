Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Бельгія заморозила російські активи на суму понад 50 мільярдів євро

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 11:25

Бельгія заморозила 50,5 млрд євро коштів, що належать людям, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє De Morgen.

Ці 50,5 мільярда євро включають всі види фінансових активів, таких як гроші та акції, які знаходяться в Бельгії і якими володіють 1229 осіб і 110 інших організацій, таких як російські політики, олігархи, банки та компанії, на яких накладено санкції.

Деякі санкції були введені після анексії Росією українського Кримського півострова в 2014 році, але більшість було введено після вторгнення в Україну в лютому.

У Федеральній службі державних фінансів Бельгії не уточнили, у кого з фізосіб чи компаній заморожено найбільші суми: "Все, що ми можемо сказати про це, це те, що під час останньої хвилі санкцій ми знайшли імена, чиї активи були заморожені".

Останні пакети санкцій додали до списку кілька банків, таких як Сбербанк, найбільший російський банк, і ВТБ Банк, один із найбільших банків Росії, найбільшим акціонером якого є держава.

Як повідомлялося, загальна сума пов’язаних із Росією активів, заморожених у зв’язку із запровадженими проти РФ санкціями, у Франції попередньо становить 1,2 мільярда євро.

ВІДЕО ДНЯ

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: БельгіяРосіясанкціїгроші
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Кабмін погодив призначення нового голови Херсонської ОДА

Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила ППО

США ввели санкції проти Кабаєвої та колаборантів РФ

МЗС Китаю пообіцяв реакцію на візит Пелосі на Тайвань – вона каже, що про зміну політики США не йдеться

відео, фотоЛітак Пелосі приземлився на Тайвані

У "ЄС" спростовують причетність до масштабної ботоферми

Усі новини...
Бельгія
Керівник партії став на захист глави МЗС Бельгії, яка їздила до Криму за російські кошти
Глава МЗС Бельгії, що незаконно їздила до Криму, написала лист Кулебі
У Кулеби запевнили, що не закриватимуть очі на поїздку глави МЗС Бельгії до окупованого Криму
Останні новини
22:03
Дружина президента Ірландії не розуміє, чому її критикують за підтримку "припинення вогню" в Україні
21:54
Росія назвала "явною провокацією" США візит Пелосі на Тайвань
21:52
ЄС наростив імпорт дизпалива з Росії у липні на 20%
21:44
У Миколаєві лунають вибухи
21:43
Хроніки війни. Головні події 160 дня опору ворогу
21:37
фотоДо Туреччини прибуло перше судно з українським зерном
21:21
В ОП назвали рішення РФ щодо "Азову" правовим нонсенсом
21:18
Влада Львівщини: в результаті обстрілу було 2 вибухи у військовій частині
21:05
Нафтогаз знову проситиме кредиторів про відтермінування сплати боргу
20:52
Кількість учасників саміту Кримської платформи збільшиться – ОП
Усі новини...