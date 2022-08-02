Дуда: Якби не героїчний опір України, під загрозою були б Польща і країни Балтії

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зараз Україна захищає і його країну, і Німеччину, а Росія становить загрозу для всієї Європи.

Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Сьогодні Україна захищає Польщу, Європу, включно з Німеччиною. Якщо героїчний опір України не зможе протистояти імперським планам Путіна, Польща та країни Балтії опиниться під прямою загрозою подальшого розширення російської сфери впливу на Центральну Європу" - сказав Дуда.

Він згадав про "ідеї великої Росії, які означають підкорення інших народів".

За його словами, це не тільки ідеї президента Росії, вони пронизують значну частину російського суспільства.

"Завдяки Україні сьогодні ця небезпека контрольована. Але я думаю, що в майбутньому, на жаль, ця небезпека стане актуальною", - сказав президент Польщі.

"Єдине, що ми можемо зробити, це посилити власну безпеку" - зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

"Україна показує, що можна зробити з хорошою зброєю", - додав президент Польщі.

Нагадаємо, минулого тижня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоди щодо південнокорейської зброї для польської армії: це легкі винищувачі FA-50, танки К2 і самохідні гаубиці К9. Техніка має поповнити запаси польського війська, які зменшилися після передачі частини Україні. Зокрема, Дуда згадав, що Польща передала Україні понад 260 танків Т-72.