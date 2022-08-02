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Вже понад третина росіян впевнені, що Сонце обертається навколо Землі - опитування

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 11:52
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Соціологи з’ясували, що за 15 останніх років кількість громадян Росії, які вірять у те, що Сонце обертається навколо Землі, зросла до 35%.

Джерело: Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД)

Деталі: Повідомляється, що цей показник зріс на 7 процентних пункти, у той же час лише 12% погодилися з тим, що оберт навколо Сонця Земля здійснює за один місяць (2007 р. – 14%; 2011 р. – 20%).

За даними опитування, при цьому 7% росіян переконані, що радіоактивне молоко можна зробити безпечним, якщо його прокип'ятити.

У те, що первісні люди могли ходити поруч із динозаврами, вірить кожен п'ятий росіянин, або 21%. Також 44% росіян з числа опитаних вважають, що продукти з ГМО можуть спричинити рак.

Соціологи зробили віковий зріз науково обізнаних росіян. Зокрема, росіяни з невисоким рівнем наукової грамотності відрізняє старший вік.  Відсоток росіян із середнім рівнем наукової грамотності вищий серед тих, що мають середню спеціальну освіту та старше 45 років а також проживають у невеликих населених пунктах з чисельністю до 100 тис. осіб.

Групу з високим рівнем наукової грамотності характеризує молодь, ті, хто активно користується інтернетом, мають вищу освіту, проживають у Москві та Санкт-Петербурзі.

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Теми: опитуванняРосія
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