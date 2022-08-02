Працівники благодійної організації продавали машини з гумдопомоги – ОГП

На Прикарпатті затримали працівників благодійної організації, які продавали автомобілі, завезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram, Нацполіція

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури службових осіб однієї із благодійних організацій викрито на незаконній реалізації гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)".

Деталі: За даними слідства, представники благодійної організації ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товарно-матеріальні цінності та машини. Але потім все це продавали з метою отримання прибутку.

Фото поліції

Правоохоронці задокументували факти продажу трьох транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога, за 20 000 доларів.

Під час обшуків виявили та вилучили 11 машин, акти передачі-приймання безоплатної гуманітарної допомоги та іноземні реєстраційні документи на зазначені автомобілі.

Наразі чоловікам готується оголошення про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.