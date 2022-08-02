В МЗС Швеції підтвердили, що викликали посла Росії

Міністерство закордонних справ Швеції підтвердило, що викликало посла Російської Федерації, у тому числі щодо посту на офіційній сторінці посольства, де шведам у лавах української армії погрожують стратою.

Про це МЗС повідомило у відповідь на запит "ЄвроПравди" після того, як у ЗМІ з посиланням на джерела з’явились повідомлення про виклик посла.

"Міністерство закордонних справ може підтвердити, що вчора викликало посла Росії Віктора Татарінцева. Під час зустрічі йому вкотре висловили осуд агресії РФ проти України. Під час дискусії МЗС також розкритикувало обурливий допис посольства РФ у Facebook від 25 липня", - зазначили в МЗС Швеції.

У згаданому пості посольство Росії відреагувало на загибель в Україні добровольця зі Швеції Селандера Патріньяні, який воював у лавах Інтернаціонального легіону, та публікації про нього у шведських ЗМІ.

Посольство РФ розкритикувало медіа за "спробу створити позитивний високоморальний образ" Патріньяні, якого Росія вважає "звичайним найманцем", і що він за міжнародним правом має вважатися злочинцем незалежно від того, що доброго про нього розповідають товариші й друзі.

Посольство також заявляє, що усім шведам у лавах української армії загрожує "суд" у маріонеткових "Л/ДНР" та тривалі терміни ув’язнення "аж до найсуворішого покарання - смерті", і всім добровольцям варто це розуміти.

Швед Едвард Селандер Патріньяні, 1994 року народження, був лейтенантом запасу, економістом та філософом і хотів сформувати "взвод, що повністю складається зі шведів", пише про нього у своєму матеріалі "Громадське радіо".