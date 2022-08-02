Під димовою завісою: на станції "Каланчак" окупанти підірвали свій ешелон з боєприпасами

На станції "Каланчак" Херсонської області окупанти планували розвантажити ешелон з військовою технікою та боєприпасами, влаштувавши димову завісу, після чого у місці розвантаження пролунав вибух, а ешелон почав рухатись у напрямку окупованого Криму.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "З метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся".

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Деталі: У розвідці припускають, що вибух міг стати наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла внаслідок невмілого використання піротехнічних засобів під час створення димової завіси.

Також в ніч із 29 на 30 липня ЗСУ влучили по залізничному ешелону російських військових, який прибув на станцію "Брилівка". Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.