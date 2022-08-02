У "ЄС" спростовують причетність до масштабної ботоферми

Нардепка "Європейської солідарності" Ірина Геращенко спростовує причетність до мільйонної ботоферми, про викриття якої повідомила СБУ. Джерела УП запевняють, що боти працювали на політсилу "ЄС".

Джерело: Геращенко у Facebook

Деталі: Геращенко повідомила, що джерела правоохоронців, які повідомляють про причетність до ботоферми політсили п’ятого президента Петра Порошенка, "втягують ЗМІ у політичну провокацію".

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Натомість "Європейська солідарність" звинувачує медіа, які згадують про можливу причетність політсили до ботоферми у "виконанні політичного замовлення влади".

"Українська правда" після публікації новини від СБУ неодноразово зверталася до прессекретаря Порошенка Святослава Цеголка, але досі відповіді не отримала.

Передісторія: СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка працювала для дискредитації президента Зеленського та "розхитування суспільно-політичної ситуації" на замовлення однієї з політсил.

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За даними джерел УП, йдеться про "Європейську солідарність"