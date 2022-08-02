Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У "ЄС" спростовують причетність до масштабної ботоферми

Роман ПетренкоВівторок, 2 серпня 2022, 15:27
У ЄС спростовують причетність до масштабної ботоферми
ПОРОШЕНКО І ПАРУБІЙ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Нардепка "Європейської солідарності" Ірина Геращенко спростовує причетність до мільйонної ботоферми, про викриття якої повідомила СБУ. Джерела УП запевняють, що боти працювали на політсилу "ЄС".

Джерело: Геращенко у Facebook

Деталі: Геращенко повідомила, що джерела правоохоронців, які повідомляють про причетність до ботоферми політсили п’ятого президента Петра Порошенка, "втягують ЗМІ у політичну провокацію".

Реклама:

Натомість "Європейська солідарність" звинувачує медіа, які згадують про можливу причетність політсили до ботоферми у "виконанні політичного замовлення влади".

"Українська правда" після публікації новини від СБУ неодноразово зверталася до прессекретаря Порошенка Святослава Цеголка, але досі відповіді не отримала.

Передісторія: СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка працювала для дискредитації президента Зеленського та "розхитування суспільно-політичної ситуації" на замовлення однієї з політсил.

ВІДЕО ДНЯ

За даними джерел УП, йдеться про "Європейську солідарність"

Теми: Європейська солідарністьПорошенкоСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Європейська солідарність
На війні загинув депутат Київської міськради від "Євросолідарності"
Нардеп Алєксєєв не з’явився на обрання запобіжного заходу, розгляд відклали
Затримали нардепа Алєксєєва: СБУ каже − обіцяв "відмазати" від екстрадиції за $50 тисяч
Останні новини
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
Усі новини...
Реклама: