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Іспанія не передаватиме Україні танки Leopard через їхній незадовільний стан

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 15:33

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила, що уряд прийняв рішення не передавати Україні танки Leopard, оскільки вони у незадовільному стані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.

"Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу вам сказати, що "Леопарди", які багато років не використовувалися в Сарагосі, неможливо (відправити на війну в Україну), тому що вони знаходяться в абсолютно незадовільному стані ", - заявила Роблес.

За її словами, були проведені відповідні випробування, під час яких з’ясувалося, що танки не можна використовувати.

"Ми не можемо їх надати, тому що це буде ризик для людей", - пояснила Роблес.

У липні стало відомо, що уряд Іспанії готується передати Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії.

Як повідомлялося, група українських експертів відвідала Іспанію, щоб оглянути стан техніки та визначити рівень необхідності оновлення та модернізації. На передачу техніки були потрібні також дозволи Німеччини та США.

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У червні влада Німеччини вже відкинула пропозицію Іспанії передати Україні близько 40 танків Leopard 2A4 після їх модернізації.

Досі країни Заходу відмовлялися поставляти Україні танки західного зразка. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що через побоювання втягнення у війну з Росією країни Заходу мали домовленість не надавати Україні певні види зброї.

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Теми: ІспаніяУкраїназброявійна
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