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З окупованого Маріуполя щоденно виїжджають до 100 людей, місто безлюдніє

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 15:49
З окупованого Маріуполя щоденно виїжджають до 100 людей, місто безлюдніє
Фото: Getty Images

Із окупованого росіянами Маріуполя продовжують евакуйовуватися люди.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі національного марафону

Пряма мова Андрющенка: "Евакуація йде зараз… Ми продовжуємо фіксувати близько 50-100 людей щоденно, які виїжджають із Маріуполя. Бажаючі є, зараз спостерігаємо нову хвилю тих, хто хоче евакуюватися, оскільки це пов’язано із діями окупантів в середині міста.

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З’явилися там знову московські куратори, колишні кримінальні авторитети маріупольські. Починається суцільний рекет. Той, хто хотів побудувати новий бізнес в Маріуполі змушений звідти тікати. Ми очікуємо нову хвилю евакуації".

Деталі: Андрющенко розповів, що до окупації в місті проживало близько 530 тисяч людей. Зараз же їх залишилося 120-130 тисяч. Близько 70 тисяч із них – це люди похилого віку.      

Теми: МаріупольвійнаРосія
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