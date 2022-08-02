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У Хрустальному окупанти приховують втрати після ракетного удару ЗСУ – ГУР

Мазуренко Альона Вівторок, 2 серпня 2022, 16:47

Російські окупанти приховують реальні втрати від удару Збройних сил по готелю, де вони дислокувалися, "Красний Луч" у Хрустальному, Луганської області.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "В місті Хрустальний на тимчасово окупованій території Луганської області в готелі "Красний Луч" було розміщено підрозділ окупаційних військ.

Але після нанесення вогневого ураження по місцю дислокації ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати.

Натомість проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців".

Деталі: За даними розвідки, більшість поранених окупанти відправили до військового госпіталю в Ростов-на-Дону на цивільних автомобілях.

Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ, росіяни почали розповсюджувати дезінформацію, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав.

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Теми: розвідкаЛуганська областьокупаціявійна
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