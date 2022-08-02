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У Хрустальному окупанти приховують втрати після ракетного удару ЗСУ – ГУР

Альона Мазуренко Вівторок, 2 серпня 2022, 16:47
У Хрустальному окупанти приховують втрати після ракетного удару ЗСУ – ГУР

Російські окупанти приховують реальні втрати від удару Збройних сил по готелю, де вони дислокувалися, "Красний Луч" у Хрустальному, Луганської області.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "В місті Хрустальний на тимчасово окупованій території Луганської області в готелі "Красний Луч" було розміщено підрозділ окупаційних військ.

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Але після нанесення вогневого ураження по місцю дислокації ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати.

Натомість проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців".

Деталі: За даними розвідки, більшість поранених окупанти відправили до військового госпіталю в Ростов-на-Дону на цивільних автомобілях.

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Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ, росіяни почали розповсюджувати дезінформацію, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав.

Теми: розвідкаЛуганська областьокупаціявійна
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