Майже по всій Україні лунала повітряна тривога, над Вінницею працювала ППО
Вівторок, 2 серпня 2022, 18:09
У вівторок майже по всій території України оголошували повітряну тривогу.
Джерело: alerts.in.ua
Деталі: Станом на 17.41 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму і Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами.
Реклама:
Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що над Вінницькою областю працює ППО - збили 2 ракети, які випустили окупанти.
Станом на 18.37 оголосили про відбій тривоги в усій країні, крім окупованих територій.
Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.
ВІДЕО ДНЯ