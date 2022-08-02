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Майже по всій Україні лунала повітряна тривога, над Вінницею працювала ППО

Альона Мазуренко Вівторок, 2 серпня 2022, 18:09

У вівторок майже по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Станом на 17.41 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму і Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами.

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Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що над Вінницькою областю працює ППО - збили 2 ракети, які випустили окупанти.

Станом на 18.37 оголосили про відбій тривоги в усій країні, крім окупованих територій.

 
 

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

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Теми: повітряна тривога
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