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Екслідер опозиції Британії закликав припинити озброювати Україну

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 17:44

Колишній лідер британської Лейбористської партії Джеремі Корбін закликав західні країни припинити озброювати Україну.

Про це йдеться в публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

"Вливання зброї не приведе до вирішення, воно лише продовжить і посилить цю війну. Нас можуть чекати роки та роки війни в Україні", - 

сказав він в інтерв’ю Al Mayadeen, бейрутському телеканалу, який трансоює проросійські репортажі після вторгнення Росії в Україну.

"Що мене розчаровує, то це те, що майже ніхто зі світових лідерів не використовує слово "мир"; вони завжди використовують мову більшої війни та більш войовничої війни. Ця війна є згубною для народу України, для народу Росії, для безпеки та безпеки всього світу, і тому для миру потрібно докласти набагато більше зусиль", - додав Корбін.

Він закликав до визначальнішої ролі ООН для завершення війни і запропонував залучити інші міжнародні органи, такі як Африканський Союз або Ліга арабських держав, якщо ООН не зможе допомогти домовитися про припинення вогню.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс, яка претендує замінити прем’єр-міністра Бориса Джонсона на посту лідера Консервативної партії, заявила, що стане "найбільшим другом" України, якщо переможе на виборах за посаду лідера консерваторів.

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Президент України Володимир Зеленський раніше висловив занепокоєння, що новий прем’єр-міністр Великої Британії може зменшити підтримку України на противагу Борису Джонсону.

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Теми: Велика БританіяУкраїназброя
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