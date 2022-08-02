Екслідер опозиції Британії закликав припинити озброювати Україну

Колишній лідер британської Лейбористської партії Джеремі Корбін закликав західні країни припинити озброювати Україну.

Про це йдеться в публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

"Вливання зброї не приведе до вирішення, воно лише продовжить і посилить цю війну. Нас можуть чекати роки та роки війни в Україні", -

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сказав він в інтерв’ю Al Mayadeen, бейрутському телеканалу, який трансоює проросійські репортажі після вторгнення Росії в Україну.

"Що мене розчаровує, то це те, що майже ніхто зі світових лідерів не використовує слово "мир"; вони завжди використовують мову більшої війни та більш войовничої війни. Ця війна є згубною для народу України, для народу Росії, для безпеки та безпеки всього світу, і тому для миру потрібно докласти набагато більше зусиль", - додав Корбін.

Він закликав до визначальнішої ролі ООН для завершення війни і запропонував залучити інші міжнародні органи, такі як Африканський Союз або Ліга арабських держав, якщо ООН не зможе допомогти домовитися про припинення вогню.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс, яка претендує замінити прем’єр-міністра Бориса Джонсона на посту лідера Консервативної партії, заявила, що стане "найбільшим другом" України, якщо переможе на виборах за посаду лідера консерваторів.

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