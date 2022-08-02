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Кількість деокупованих населених пунктів Херсонщини зросла до 53

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 18:13
Фото ілюстративне

Українські війська звільнили від російської окупації вже 53 населені пункти на Херсонщині.

Джерело: тимчасовий очільник ОВА Дмитро Бутрій в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Бутрія: "На тепер уже підтверджено 53 населених пункти, які звільнено (на Херсонщині – ред.).

Ми подаємо цю інформацію виключно, коли вона погоджена з Генеральним штабом, тому що до повного звільнення військові ще проводять певні дії для розмінування".    

Деталі: Бутрій не вказав, про які саме населені пункти йдеться.

Що цьому передувало: 1 серпня Бутрій повідомляв, що На Херсонщині деокуповано 46 населених пунктів.

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Теми: ХерсонРосіяармія
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