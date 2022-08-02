Кабмін погодив призначення нового голови Херсонської ОДА

Кабінет міністрів у вівторок погодив призначення Ярослава Янушевича головою Херсонської обласної державної адміністрації.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Дослівно: "Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації".

Деталі: Президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив очільника Херсонської області Геннадія Лагуту, а також призначив тимчасового виконувача обов’язків Дмитра Бутрія.

Про Янушевича із відкритих джерел відомо, що він народився 1978 року у Києві. Є заслуженим економістом України, майстром спорту України міжнародного класу з пейнтболу.

Янушевич є держслужбовцем III рангу, працював у різних відомства Міністерсва фінансів, десять років тому керував підприємством "Документ".