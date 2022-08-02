Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін погодив призначення нового голови Херсонської ОДА

Олександр ШумілінВівторок, 2 серпня 2022, 19:48
Фото із відкритих джерел

Кабінет міністрів у вівторок погодив призначення Ярослава Янушевича головою Херсонської обласної державної адміністрації.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Дослівно: "Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації".

Деталі: Президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив очільника Херсонської області Геннадія Лагуту, а також призначив тимчасового виконувача обов’язків Дмитра Бутрія.

Про Янушевича із відкритих джерел відомо, що він народився 1978 року у Києві. Є заслуженим економістом України, майстром спорту України міжнародного класу з пейнтболу.

Янушевич є держслужбовцем III рангу, працював у різних відомства Міністерсва фінансів, десять років тому керував підприємством "Документ".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонвлада
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW назвав області РФ, які формують добровольчі батальйони для війни в Україні

Південь: ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування ворога в Чорнобаївці

Кабмін погодив призначення нового голови Херсонської ОДА

Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила ППО

США ввели санкції проти Кабаєвої та колаборантів РФ

МЗС Китаю пообіцяв реакцію на візит Пелосі на Тайвань – вона каже, що про зміну політики США не йдеться

Усі новини...
Херсон
Кількість деокупованих населених пунктів Херсонщини зросла до 53
Наступ ЗСУ змушує Росію стягувати війська до Херсона та Запоріжчини – розвідка
Окупанти захопили верф Новинського у Херсоні
Останні новини
06:17
Вибухи в Миколаєві: виникла пожежа, зруйнований супермаркет
05:33
ISW назвав області РФ, які формують добровольчі батальйони для війни в Україні
04:36
відео, оновленоУ Харкові пролунали потужні вибухи
03:50
УЗ призначила евакуаційний потяг на 3 серпня
02:50
Байден залишає за собою право вдарити по терористичних угрупованнях – Білий дім
01:51
Південь: ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування ворога в Чорнобаївці
01:18
Президент Болгарії – перехідному уряду: не втягніть країну у війну
00:58
По Сумщині – понад 60 ворожих прильотів, без жертв
00:31
Списки загиблих в Оленівці частково підтверджуються – екскомандир полку "Азов"
23:53
Батько строковика з крейсера "Москва" отримав свідоцтво про його смерть: минуло 110 днів
Усі новини...