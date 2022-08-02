Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США забороняють в'їзд майже 900 росіянам через підтримку війни в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 20:13

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок оголосив про заборону в’їзду для 893 політиків і військових з Росії, які підтримали або беруть участь у російській військовій агресії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Держдепартамент вживає заходів щодо запровадження візових обмежень для осіб у зв’язку з війною Росії в Україні. Йдеться про 893 посадових осіб Російської Федерації, зокрема членів Ради Федерації та військових, які погрожують або порушують суверенітет, територіальну цілісность чи політичну незалежність України", – йдеться в заяві Блінкена.

Крім того, візові обмеження поширюються на 31 представника іноземних урядів, які "діяли на підтримку анексії Росією Криму в Україні і тим самим загрожували або порушували суверенітет України".

"Сполучені Штати продовжуватимуть незламну підтримку хороброго народу України та сприятимуть притягненню до відповідальності президента Путіна та його оточення, чиї дії спричинили стільки страждань і руйнувань в Україні", – додає держсекретар США.

Він також згадав про санкції міністерства фінансів США, під дію яких потрапили цивільна дружина Путіна Аліна Кабаєва, колаборанти Росії в окупованій Україні, а також низка технологічних російських підприємств.

Наприкінці червня державний департамент США розширив санкційний список щодо Росії, додавши до нього 45 юридичних і 29 фізичних осіб – зокрема телеведучу Тіну Канделакі та колишнього міністра оборони РФ Анатолія Сердюкова.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СШАсанкціїРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW назвав області РФ, які формують добровольчі батальйони для війни в Україні

Південь: ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування ворога в Чорнобаївці

Кабмін погодив призначення нового голови Херсонської ОДА

Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила ППО

США ввели санкції проти Кабаєвої та колаборантів РФ

МЗС Китаю пообіцяв реакцію на візит Пелосі на Тайвань – вона каже, що про зміну політики США не йдеться

Усі новини...
США
США ввели санкції проти Кабаєвої та колаборантів РФ
МЗС Китаю пообіцяв реакцію на візит Пелосі на Тайвань – вона каже, що про зміну політики США не йдеться
Літак Пелосі приземлився на Тайвані
Останні новини
06:50
Ми повинні підтримувати Тайвань, який є островом стійкості – Пелосі
06:17
Вибухи в Миколаєві: виникла пожежа, зруйнований супермаркет
05:33
ISW назвав області РФ, які формують добровольчі батальйони для війни в Україні
04:36
відео, оновленоУ Харкові пролунали потужні вибухи
03:50
УЗ призначила евакуаційний потяг на 3 серпня
02:50
Байден залишає за собою право вдарити по терористичних угрупованнях – Білий дім
01:51
Південь: ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування ворога в Чорнобаївці
01:18
Президент Болгарії – перехідному уряду: не втягніть країну у війну
00:58
По Сумщині – понад 60 ворожих прильотів, без жертв
00:31
Списки загиблих в Оленівці частково підтверджуються – екскомандир полку "Азов"
Усі новини...