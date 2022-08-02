США забороняють в'їзд майже 900 росіянам через підтримку війни в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок оголосив про заборону в’їзду для 893 політиків і військових з Росії, які підтримали або беруть участь у російській військовій агресії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Держдепартамент вживає заходів щодо запровадження візових обмежень для осіб у зв’язку з війною Росії в Україні. Йдеться про 893 посадових осіб Російської Федерації, зокрема членів Ради Федерації та військових, які погрожують або порушують суверенітет, територіальну цілісность чи політичну незалежність України", – йдеться в заяві Блінкена.

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Крім того, візові обмеження поширюються на 31 представника іноземних урядів, які "діяли на підтримку анексії Росією Криму в Україні і тим самим загрожували або порушували суверенітет України".

"Сполучені Штати продовжуватимуть незламну підтримку хороброго народу України та сприятимуть притягненню до відповідальності президента Путіна та його оточення, чиї дії спричинили стільки страждань і руйнувань в Україні", – додає держсекретар США.

Він також згадав про санкції міністерства фінансів США, під дію яких потрапили цивільна дружина Путіна Аліна Кабаєва, колаборанти Росії в окупованій Україні, а також низка технологічних російських підприємств.

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці червня державний департамент США розширив санкційний список щодо Росії, додавши до нього 45 юридичних і 29 фізичних осіб – зокрема телеведучу Тіну Канделакі та колишнього міністра оборони РФ Анатолія Сердюкова.